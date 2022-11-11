Італія

Півзахисник продовжить виступати за неаполітанців.

Андре-Франк Замбо-Ангісса вдалими виступами за Наполі завоював місце в стартовому складі.

Крім того, як повідомляє офіційний сайт неаполітанців, камерунський півзахисник напрацював й на подовження контракту.

Нова угода між сторонами підписана до літа 2027 року. Стверджується, що заробітна плата Замбо-Ангісса зросла.

Зазначимо, що в цьому сезоні камерунський півзахисник провів 17 матчів на клубному рівні, відзначившись трьома голами та п'ятьма результативнии передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Наполі має намір продовжити контракт із Зелінські.