Півзахисник продовжить виступати за неаполітанців.
Андре-Франк Замбо-Ангісса, фото Наполі
11 листопада 2022, 20:17
Андре-Франк Замбо-Ангісса вдалими виступами за Наполі завоював місце в стартовому складі.
Крім того, як повідомляє офіційний сайт неаполітанців, камерунський півзахисник напрацював й на подовження контракту.
Нова угода між сторонами підписана до літа 2027 року. Стверджується, що заробітна плата Замбо-Ангісса зросла.
Зазначимо, що в цьому сезоні камерунський півзахисник провів 17 матчів на клубному рівні, відзначившись трьома голами та п'ятьма результативнии передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Наполі має намір продовжити контракт із Зелінські.