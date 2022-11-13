Італія

Коуч міланського Інтера підбив підсумки першої половини сезону.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі прокоментував перемогу над Аталантою (3:2) у Серії А.

"Було вкрай важливо здобути 6 перемог у 7 останніх матчах перед паузою на ЧС-2022. У Бергамо завжди важко грати. Ми мали неправильний підхід до справи на початку гри, ми пропустили після помилки, але в другому таймі здорово зуміли перевернути матч.

Минулого сезону на цьому етапі сезону у нас було на 4 очки більше, але зараз у нас була складніша група у Лізі чемпіонів. Наполі задає такий темп, якому важко відповідати, нам просто потрібно йти своїм шляхом.

Попереду ще 23 матчі, і ми маємо 45 днів на те, щоб попрацювати над деталями та дочекатися повернення травмованих", – сказав Індзагі в ефірі Sky Sport Italia.

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