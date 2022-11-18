Іспанія

Іспанець перейде з Барселони до Роми.

Відомий футбольний журналіст Ніколо Скіра повідомив нові деталі трансферної саги імені Ектора Бельєріна.

"Ектор Бельєрін може залишити Барсу у січні: правий захисник не входить у плани Хаві, і іспанця запропонували Ромі, яка працює над заміною Карсдорпа" — написав інсайдер.

Нагадаємо, Карсдорп потрапив у немилість до алленаторе "джалороссі" Жозе Моурінью після нічийного матчу з Сассуоло.

Раніше повідомлялося, що Бельєрін хоче продовжити контракт з "блаугранас".

Зазначимо, що Ектор приєднався до клубу зі столиці Каталонії влітку цього року, проте провів у "синьо-гранатових" кольорах всього 5 матчів і не відзначився жодною результативною дією.. Одна з причин цьому — травма.