Італія

Футболіст приєднається до клубу з сусіднього міста у статусі вільного агента.

Відомий італійський журналіст Ніколо Скіра повідомив, що голкіпер Аталанти Марко Спортьєлло близький до переходу до Мілану.

"Марко Спортьєлло наближається до Мілану у якості вільного агенту у липні. Проведені попередні переговори щодо контракту до 2025 року з опцією продовження ще на рік" — підсумував інсайдер.

У цьому сезоні Спортьєлло провів у складі бергамасків 6 матчів, цілком успішно підміняючи Хуана Муссо.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Мілан цікавиться французьким хавбеком.