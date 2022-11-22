Футболіст приєднається до клубу з сусіднього міста у статусі вільного агента.
Марко Спортьєлло, Getty Images
22 листопада 2022, 10:31
Відомий італійський журналіст Ніколо Скіра повідомив, що голкіпер Аталанти Марко Спортьєлло близький до переходу до Мілану.
"Марко Спортьєлло наближається до Мілану у якості вільного агенту у липні. Проведені попередні переговори щодо контракту до 2025 року з опцією продовження ще на рік" — підсумував інсайдер.
У цьому сезоні Спортьєлло провів у складі бергамасків 6 матчів, цілком успішно підміняючи Хуана Муссо.
Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Мілан цікавиться французьким хавбеком.