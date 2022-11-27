Аталанта розглядає варіанти посилення складу у найближче трансферне вікно в лінію півзахисту. 

Як повідомляє видання TuttoAtalanta, італійський клуб хоче підписати Себастьяна Шиманські на заміну Руслану Маліновському.

Польський півзахисник належить Динамо з країни-агресора, проте наразі виступає за Феєноорд на правах орендної угоди. 

Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює його в 14 мільйонів євро. 

У поточному сезоні поляк провів 18 матчів, в яких відзначився сімома голами та чотирма асистами. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоттенгем готує пропозицію Аталанті по Маліновському.