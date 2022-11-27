Італійський клуб хоче посилити середню лінію.
Себастьян Шиманські, getty images
27 листопада 2022, 13:40
Аталанта розглядає варіанти посилення складу у найближче трансферне вікно в лінію півзахисту.
Як повідомляє видання TuttoAtalanta, італійський клуб хоче підписати Себастьяна Шиманські на заміну Руслану Маліновському.
Польський півзахисник належить Динамо з країни-агресора, проте наразі виступає за Феєноорд на правах орендної угоди.
Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює його в 14 мільйонів євро.
У поточному сезоні поляк провів 18 матчів, в яких відзначився сімома голами та чотирма асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоттенгем готує пропозицію Аталанті по Маліновському.