Італія

Прощальний лист президента Ювентуса.

У вечір понеділка, 28 листопада, стало відомо про відставку керівництва Ювентуса.

Трошки згодом президент "б'янконері" Андреа Аньєллі написав листа до вболівальників, працівників і нових керівників Ювентуса. До слова, хто увійде до числа останніх, наразі невідомо.

"Граючи за Ювентус, працюючи у Ювентусі, ти маєш одну мету — вигравати. Кожен, хто має привілей носити чорно-білу футболку, знає це. Кожен, хто працює у команді, знає, що наполеглива праця перемагає талант, якщо талант не працює наполегливо. Ювентус — один із найбільших клубів у світі, і кожен, хто працює або грає там, знає, що результат — це результат роботи всієї команди.

З 2010 року ми вшановуємо нашу історію, досягаючи надзвичайних результатів. Новий стадіон, 9 поспіль виграних чемпіонатів серед чоловіків, перша в Італії серія Netflix і Amazon Prime, медичний центр Ювентуса, 5 поспіль виграних чемпіонатів серед жінок одразу після заснування команди. Угода з Volkswagen (мало хто про це знає), фінали у Берліні та Кардіффі (наш великий жаль, що програні), угода з Adidas, Next Gen Cup Italian, перший клуб, який представлятиме клуби у Виконавчому комітеті УЄФА, музей Ювентуса і багато чого інше.

Коли команда не є компактною, вона надає перевагу суперникам, і це може бути зіграти фатальну роль. У цей момент вам потрібно бути свідомим і стримувати збитки: ми зіткнулися з делікатним моментом як компанія, і наша компактність зазнала невдачі. Краще залишити клуб усім разом, давши можливість працювати новому складу.

Наш досвід буде для нових керівників завданням: жити відповідно до історії Ювентуса. Я продовжуватиму уявляти собі кращий футбол і працюватиму над ним, заспокоюючись фразою Фрідріха Ніцше: "І тих, кого бачили танцюючими, вважали божевільними ті, хто не чув музики".

Пам'ятайте, ми впізнаємо один одного з першого погляду: ми — люди Юве! До кінця!" — передає слова 46-річного функціонера DAZN.

Нагадаємо, що туринський гранд націлився на гравця збірної Іспанії.