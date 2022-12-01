Італія

Українського хавбека не було на полі близько двох місяців.

Півзахисник Спеції Віктор Коваленко продовжує відновлення після травми, через яку він був поза грою близько двох місяців. Про це повідомляє прес-служба клубу.

26-річний українець почав тренуватися за індивідуальною програмою, тож він буде готовий до відновлення сезону після чемпіонату світу в Катарі.

Нагадаємо, Коваленко отримав травму підколінного сухожилля на початку жовтня, через що пропустив сім поєдинків.

Цього сезону Віктор провів сім матчів, у яких результативними діями не відзначався.

Свій наступний матч Спеція проведе проти Аталанти, де виступає українець Руслан Маліновський. При цьому контракт Коваленка належить тій самій Аталанті. Гра відбудеться 4 січня 2023 року.