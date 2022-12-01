Українського хавбека не було на полі близько двох місяців.
ВІКТОР КОВАЛЕНКО, GETTY IMAGES
01 грудня 2022, 00:48
Півзахисник Спеції Віктор Коваленко продовжує відновлення після травми, через яку він був поза грою близько двох місяців. Про це повідомляє прес-служба клубу.
26-річний українець почав тренуватися за індивідуальною програмою, тож він буде готовий до відновлення сезону після чемпіонату світу в Катарі.
Нагадаємо, Коваленко отримав травму підколінного сухожилля на початку жовтня, через що пропустив сім поєдинків.
Цього сезону Віктор провів сім матчів, у яких результативними діями не відзначався.
Свій наступний матч Спеція проведе проти Аталанти, де виступає українець Руслан Маліновський. При цьому контракт Коваленка належить тій самій Аталанті. Гра відбудеться 4 січня 2023 року.