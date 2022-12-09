ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Француз вважає, що одна з найсильніших збірних світу покине турнір на стадії чвертьфіналу.

Колишній тренер лондонського Арсеналу, глава технічної групи з вивчення матчів ЧС-2022 у Катарі Арсен Венгер висловився напередодні матчу 1/4 фіналу ЧС-2022 між Англією і Францією.

"У Франції є потенціал щодо фізичної підготовки, який явно вищий, ніж в інших команд, можливо, за винятком Англії. У цьому сенсі півзахисники, особливо Джуд Беллінгем, можуть виявити себе добре. Ось чому Англія, можливо, є тією командою, яка може завдати Франції найбільших збитків на цьому турнірі. Це ранній фінал", — наводить слова Венгера Get French Football News.

Відзначимо, що матч між Англією та Францією пройде у суботу, 10 грудня, і розпочнеться о 21:00 за київським часом. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція гри.