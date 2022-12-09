ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Думка Уго Льоріса перед чвертьфіналом ЧС-2022.

Голкіпер збірної Франції Уго Льоріс висловився напередодні матчу з Англією у чвертьфіналі чемпіонату світу.

"Англія дійшла до півфіналу на останньому чемпіонаті світу та посіла друге місце на Євро, це справжній прогрес. Ця команда готова виборювати трофеї. Їм не пощастило на останньому Євро, вони були близькими, але вони тут, щоб перемогти.

Англійці гарні в атаці, вони високі, мають гравців, які добре виконують штрафні удари. Ми повинні бути дуже сильними, але наша атака має все необхідне для того, щоб створити їм труднощі", – сказав голкіпер збірної Франції.

Відзначимо, що матч між Англією та Францією пройде у суботу, 10 грудня, і розпочнеться о 21:00 за київським часом. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція гри.