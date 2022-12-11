Італія

Парагваєць може змінити один італійський клуб на інший.

Верона цікавиться форвардом Торіно Антоніо Санарією, перемовини розпочалися. Про це у своєму Твіттері повідомив відомий італійський журналіст Ніколо Скіра.

У нинішньому сезоні парагваєць провів у складі "биків" 11 матчів, у яких відзначився двома голами та одним асистом. Його контракт із клубом зі столиці П'ємонта триває до кінця червня 2025 року.

Наразі Торіно знаходиться на дев'ятій сходинці у таблиці, у той же час "елліни" — останні. Можливо, саме латиноамериканський нападник покликаний допомогти їм залишитися в еліті.

Нагадаємо, нещодавно Верона змінила тренера через відсутність ліцензії.