Італія

У боснійця не пішли справи у місті Ромео і Джульєтти.

Днями з'явилася інформація, що Салернітана хоче орендувати нападника збірної України та СК Дніпро-1 Артема Довбика.

Наразі ж відомий футбольний журналіст Ніколо Скіра повідомив, що клуб із півдня Італії хоче повернути боснійського форварда Мілана Джурича, який грав за "морських коників" з 2018 по літо 2022 року.

"Мілан Джурич залишає Верону у січні: Салернітана і Спеція цікавляться його трансфером. "Кампанійці" (Салернітана — Прим.) цікавляться орендою або обміном, враховуючи, що влітку втратили його як вільного агента і не хотіли би викуповувати" — підсумував інсайдер.

Відзначимо, що у 12 матчах у складі Верони 32-річний нападник не відзначився жодним голом і жодною гольовою передачею.

