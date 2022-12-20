Італія

У послугах футболіста був зацікавлений Тоттенгем.

Інтер планує продовжити контракт Алессандро Бастоні до 2027 року. Розпочато перемовини, повідомляє у своєму Твіттері авторитетний італійський інсайдер Ніколо Скіра.

Відзначимо, що нинішня угода між 23-річним оборонцем і "нерадзуррі" діє до кінця червня 2024 року. Раніше сам футболіст розповідав про інтерес і контакт із Тоттенгемом, яким керує колишній алленаторе Інтера Антоніо Конте.

У нинішньому сезоні центральний захисник провів 16 матчів і віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, Інтер пропонує Джеко продовження контракту на скромніших умовах.