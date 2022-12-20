Італійський фахівець зацікавив Кальярі.
Клаудіо Раньєрі, getty images
20 грудня 2022, 19:30
Клаудіо Раньєрі після звільнення з Вотфорда знаходиться в пошуках нової команди.
Як повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра, італійський фахівець зацікавив представника Серії Б — Кальярі.
Зазначимо, що в Вотфорді Раньєрі провів чотирнадцять поєдинків та був звільнений в січні 2022 року.
Кальярі наразі йде на чотирнадцятому місці турнірної таблиці з 22 набраними балами.
Нагадаємо, що цією весни Калудіо Раньєрі дав коментар, в якому розповів, що сумує за футболом.