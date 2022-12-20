Італія

Італійський фахівець зацікавив Кальярі.

Клаудіо Раньєрі після звільнення з Вотфорда знаходиться в пошуках нової команди.

Як повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра, італійський фахівець зацікавив представника Серії Б — Кальярі.

Зазначимо, що в Вотфорді Раньєрі провів чотирнадцять поєдинків та був звільнений в січні 2022 року.

Кальярі наразі йде на чотирнадцятому місці турнірної таблиці з 22 набраними балами.

Нагадаємо, що цією весни Калудіо Раньєрі дав коментар, в якому розповів, що сумує за футболом.