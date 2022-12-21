Італія

35-річний італієць може знову опинитися на полі як футболіст.

Колишній захисник збірної Італії Доменіко Крішито найближчим часом повернеться у футбол. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 35-річний італієць близький до того, щоб підписати контракт із Дженоа, яку раніше очолював українець Андрій Шевченко. Контракт буде розрахований до кінця сезону.

Нагадаємо, раніше Крішито оголосив про завершення кар'єри, провівши свої останні матчі у складі Торонто в МЛС.

Наразі Дженоа, де Крішіто провів 274 матчі, виступає в італійській Серії Б, де посідає четверте місце після 18 турів.