Італія

Нападник прагне здобувати трофеї з нинішнім клубом.

Нападник Наполі Віктор Осімген висловився щодо свого майбунього в неаполітанському клубі, натякнувши, що не збирається нікуди переходити.

"Це один із найкращих клубів Європи, і я хочу вигравати тут. Майбутнє буде трохи згодом, а зараз я хочу спробувати виграти щось важливе в Італії. Зараз важко думати про щось краще, ніж Наполі — один із найкращих клубів Італії. Я зосереджений тільки на нинішньому сезоні, тому що ми ще нічого не зробили. Ми повинні щось виграти, а потім подивимося, що буде", — цитує Осімхена Il Mattino.

Раніше повідомлялося, що Осімген цікавий Тоттенгему, також в послугах гравця зацікавлені Манчестер Юнайтед та Баварія.