ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Капітан мексиканської збірної провів лише один матч у Катарі, відігравши 42 хвилини.

Півзахисник та капітан збірної Мексики Андрес Гуардадо вирішив завершити міжнародну кар'єру. Про це він заявив під час гала-концерту AS 2022.

36-річний мексиканець вирішив, що більше не одягатиме футболку національної команди, а єдиний виняток — можливий прощальний матч, якщо його влаштує Мексиканська федерація футболу.

На минулому ЧС-2022 у Катарі Гуардадо провів лише один матч, у якому відіграв 42 хвилини. Загалом на його рахунку 181 матч за збірну, в яких він забив 28 голів та віддав 31 гольову передачу. Його дебют припав на 14 грудня 2005 року.

На клубному рівні Гуардадо виступає у складі Бетіса. Цього сезону він взяв участь у 13 поєдинках.