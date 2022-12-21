Італія

Грузин може продовжити угоду з неаполітанським клубом.

Атакувальний півзахисник Наполі Хвіча Кварацхелія може продовжити контракт з клубом, повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, Мамука Джугелі, агент Хвічі, на початку січня зустрінеться з керівництвом клубу для обговорення пролонгації угоди. Нагадаємо, чинна угода 21-річного гравця розрахована до червня 2027 року, наразі його зарплатня — 1,5 млн євро за сезон.

В цьому сезоні 21-річний футболіст забив 6 голів та зробив 7 гольових передач у 12 матчах Серії А.

Раніше ми писали, що Кварацхелія відновив тренування у загальній групі після травми.