ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Південноамериканці продовжили славетні традиції з минулого.

Аргентина стала лише третьою командою в історії чемпіонатів світу, котра здобула трофей в якості найкращого колективу свого континенту.

Попередниками були Німеччина та іспанці.

Німці в 1972 році виграли Євро, розгромивши у фінальному матчі збірну СРСР, а потому здолали вже збірну Нідерландів, до того ж програючи супернику у рахунку після голу Нескенса.

Іспанія ж спершу перемогла "манншафт" у фіналі Євро-2008 завдяки голу Фернандо Торреса, а далі вперше в своїй історії виграла й кубок світу у Південній Африці, що цікаво, також перегравши Нідерланди після голу Андреса Іньєсти.

Південноамериканці минулого року зуміли взяти Копа Америка, мінімально обігравши Бразилію.