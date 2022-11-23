ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Мексиканський голкіпер став героєм матчу проти Польщі.

Голкіпер збірної Мексики Гільєрмо Очоа прокоментував відбитий пенальті від Роберта Левандовського у матчі 1-го туру чемпіонату світу проти Польщі.

"Ми з тренером воротарів працювали над цим останній місяць. Вивчали удари з пенальті Левандовські, переглянули понад 50 відео. Ніколи не знаєш, куди він ударить. Але я щасливий відбити його пенальті і відстояти на нуль у цьому матчі", — слова Очоа наводить Marca.

Нагадаємо, Очоа визнаний найкращим гравцем матчу Мексика — Польща.