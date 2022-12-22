Італія

У четвер футболіст прибуде до Італії.

Чемпіонат світу — найулюбленіший турнір не тільки для мільйонів шанувальників футболу по всьому світу, але й для Гільєрмо Очоа. Саме там мексиканський голкіпер щоразу нагадує про себе.

Після успішної гри на катарському Мундіалі 37-річний воротар зацікавив Салернітану. І про останні деталі повернення екс-голкіпера Аяччо, Малаги, Гранади і Стандарда на європейський континент поділився авторитетний італійський журналіст Фабріціо Романо.

"Мемо" Очоа сьогодні прибуде до Італії — він пройде медичне обстеження, а потім буде представлений як новий гравець Салернітани, план підтверджено.

Очоа підпише контракт із командою Серії А до червня 2023 року" — підсумував журналіст у своєму Твіттері.

Зазначимо, що з серпня 2019 року Гільєрмо виступав на Батьківщині за свій рідний клуб — Америку. Його контракт з "орлами" спливає 1 січня наступного року, тож до стану "морських коників" Очоа приєднається на правах вільного агента.

Наразі Салернітана посідає дванадцяту сходинку у чемпіонаті Італії.