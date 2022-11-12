Італія

"Россоблу" оговталися від розгрому у матчі з Інтером.

У матчі 14 туру Серії А Болонья впевнено переграла Сассуоло — 3:0. Тим самим команда Тьяго Мотти перегнала підопічних Алессіо Діонізі у турнірній таблиці — до гри колективи підходили з рівною кількістю очок.

"Цукеркою" матчу став останній гол — шотландець Льюїс Фергюсон поклав справжній шедевр.

Відзначимо, що також у суботу Наполі переграв Удінезе, а Лечче — Сампдорію. Останнє може стати фатальним для Деяна Станковича — екс-одноклубника Мотти по Інтеру.

Болонья — Сассуоло — 3:0

Голи: Ебішер, 30, Арнаутович, 50, Фергюсон, 78

Болонья: Скорупські — Пош, Сумаоро (Соса, 84), Лукумі, Лікоянніс — Медель, Домінгес — Ебішер (Орсоліні, 68), Фергюсон, Соріано — Арнаутович (Барроу, 84)

Сассуоло: Консільї — Тольян (Кіріякопулос, 66), Айхан, Феррарі, Рожеріу — Фраттезі, Обіанг (Берарді, 54), Торстведт (Енріке, 46) — Траоре (Мартінес, 54), Пінамонті, Лоріенте

Попередження: Сумаоре.