"Россоблу" оговталися від розгрому у матчі з Інтером.
Радість гравців Болоньї після голу Ебішера, Getty Images
12 листопада 2022, 23:38
У матчі 14 туру Серії А Болонья впевнено переграла Сассуоло — 3:0. Тим самим команда Тьяго Мотти перегнала підопічних Алессіо Діонізі у турнірній таблиці — до гри колективи підходили з рівною кількістю очок.
"Цукеркою" матчу став останній гол — шотландець Льюїс Фергюсон поклав справжній шедевр.
Відзначимо, що також у суботу Наполі переграв Удінезе, а Лечче — Сампдорію. Останнє може стати фатальним для Деяна Станковича — екс-одноклубника Мотти по Інтеру.
Болонья — Сассуоло — 3:0
Голи: Ебішер, 30, Арнаутович, 50, Фергюсон, 78
Болонья: Скорупські — Пош, Сумаоро (Соса, 84), Лукумі, Лікоянніс — Медель, Домінгес — Ебішер (Орсоліні, 68), Фергюсон, Соріано — Арнаутович (Барроу, 84)
Сассуоло: Консільї — Тольян (Кіріякопулос, 66), Айхан, Феррарі, Рожеріу — Фраттезі, Обіанг (Берарді, 54), Торстведт (Енріке, 46) — Траоре (Мартінес, 54), Пінамонті, Лоріенте
Попередження: Сумаоре.