Італія

Стефано Піолі оцінив перспективи своєї команди у боротьбі за перше місце Серії А.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував свій прогрес як фахівця, а також поділився своїми думками щодо чемпіонських перегонів в італійській Серії А.

"Думаю, я в багатьох аспектах і речах став кращим, але особливо – у двох-трьох, які я вважаю найбільш важливими: пошук різних тактичних рішень, стосунки з гравцями і, мабуть, стосунки із зовнішнім світом.

Мілан має вірити в те, що обжене Наполі, як минулого сезону вірив, що стане чемпіоном, хоча спочатку це здавалося недосяжним.

Пам'ятаю, як ми з сином курили сигари на балконі о другій ночі, а під нами йшли вболівальники з прапорами Мілана. На той момент я по-справжньому усвідомив велич того, що ми зробили", – наводить слова Піолі Sport Mediaset.

Після 15 турів Мілан набрав 33 очки та посідає друге місце у турнірній таблиці Серії А, відстаючи від Наполі на вісім балів.

Свій найближчий матч Мілан проведе проти Салернітани у 16 турі Серії А. Гра пройде 4 січня о 13:30 за київським часом.