Італія

Шведський форвард освідчився любові до Мілана, заявивши, що може залишитися тут жити після завершення кар'єри.

Нападник Мілана Златан Ібрагімович розповів про те, що для нього означає Мілан як команда і місто, а також поділився можливими планами на майбутнє.

"Мені пощастило виграти важливі трофеї в Мілані, пограти з великими чемпіонами, попрацювати з великими тренерами, і я познайомився з містом, яке стало для мене другим домом.

Я зустрів тут людей, з якими почуваюся як удома, мені дуже комфортно. Я насолоджуюся, живу та почуваюся живим. Ні для кого не секрет, що, можливо, я залишуся жити тут, коли завершу кар'єру", — наводить слова Ібрагімовича SempreMilan із посиланням на Rai1.

Нинішнього сезону Ібрагімович не з'являвся на полі через відновлення після операції. Його повернення планується на початку 2023 року. Його контракт з "россонері" розрахований до кінця сезону.