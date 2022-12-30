Іспанія

Форвард має шанс зіграти в каталонському дербі.

Нападник Барселони Роберт Левандовскі зможе зіграти у матчі 15-го туру Ла Ліги проти Еспаньола. Про це повідомляється в офіційному твіттері Барселони.

Рішення ухвалив Мадридський суд із врегулювання спорів. Він призупинив рішення Спортивного адміністративного суду дискваліфікувати поляка на три матчі. Остаточне рішення щодо дискваліфікації Левандовскі буде ухвалено пізніше — після того, як суд завершить аналіз аргументів Барселони з приводу скорочення дискваліфікації.

Таким чином форвард зможе зіграти проти Еспаньйола в матчі 15 туру Ла Ліги. Поєдинок відбудеться 31 грудня, початок — о 15:00.

Нагадаємо, Роберта дискваліфікували за неспортивну поведінку в матчі Ла Ліги проти Осасуни (2:1). Поляк був вилучений у першому таймі, після чого йдучи у роздягальню, він показав образливий жест на адресу арбітра.