Італія

Екснаставник Мілана визнав, що йому подобається Інтер.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті зізнався, що завжди сиптапизував головному конкуренту його колишнього клубу Мілану.

"У дитинстві був значний період, коли був великим фанатом Інтера. Я вболівав за цей клуб із 6 до 15 років. Потім усе трохи змінилося, але я, як і раніше, з симпатією ставлюся до Інтера. Втім, це не впливає на мої пристрасті в італійському футболі – на сто відсотків "міланіста", – сказав Анчелотті в інтерв’ю Il Foglio.

До речі, раніше Карло Анчелотті визнав, що Реал не купуватиме нових гравців під час зимового трансферного вікна.