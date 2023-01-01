Екснаставник Мілана визнав, що йому подобається Інтер.
КАРЛО АНЧЕЛОТТІ
01 січня 2023, 17:45
Головний тренер Реала Карло Анчелотті зізнався, що завжди сиптапизував головному конкуренту його колишнього клубу Мілану.
"У дитинстві був значний період, коли був великим фанатом Інтера. Я вболівав за цей клуб із 6 до 15 років. Потім усе трохи змінилося, але я, як і раніше, з симпатією ставлюся до Інтера. Втім, це не впливає на мої пристрасті в італійському футболі – на сто відсотків "міланіста", – сказав Анчелотті в інтерв’ю Il Foglio.
До речі, раніше Карло Анчелотті визнав, що Реал не купуватиме нових гравців під час зимового трансферного вікна.