Італія

Девіс Васкес стане гравцем "россонері".

Травма Майка Меньяна змушує Мілан активно працювати на трансферному рівні у пошуках голкіпера. За інформацією авторитетного італійського журналіста Фабріціо Романо, "россонері" зупинилися на варіанті з 24-річним колумбійським воротарем парагвайського Асунсьйона.

"Мілан домовився про підписання Девіса Васкеса з Гуарані. Колумбійський воротар підпише постійну угоду. Також Мілан продовжує зосереджуватися на підписанні Марко Спортьєлло в якості нового резервного воротаря з вільним трансфером на червень" — підсумував інсайдер у своєму Твіттері.

Що ж до терміна угоди, то вона наразі є невідомою.

Нагадаємо, також Мілан може підписати німецького хавбека.

