Девіс Васкес стане гравцем "россонері".
Девіс Васкес, Гуарані
01 січня 2023, 17:05
Травма Майка Меньяна змушує Мілан активно працювати на трансферному рівні у пошуках голкіпера. За інформацією авторитетного італійського журналіста Фабріціо Романо, "россонері" зупинилися на варіанті з 24-річним колумбійським воротарем парагвайського Асунсьйона.
"Мілан домовився про підписання Девіса Васкеса з Гуарані. Колумбійський воротар підпише постійну угоду. Також Мілан продовжує зосереджуватися на підписанні Марко Спортьєлло в якості нового резервного воротаря з вільним трансфером на червень" — підсумував інсайдер у своєму Твіттері.
Що ж до терміна угоди, то вона наразі є невідомою.
Нагадаємо, також Мілан може підписати німецького хавбека.