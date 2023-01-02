Італія

Наразі у Терзича є два варіанти.

Сербський оборонець Фіорентини Алекса Терзич може залишити клуб у січні, повідомляє у своєму Твіттері відомий італійський журналіст Ніколо Скіра. Інтерес до нього виявляють Сампдорія та Болонья, у першій з яких посаду головного тренера обіймає співвітчизник Алекси — Деян Станкович.

Втім, клуб із Флоренції схоже вже знає, хто замінить балканця. За інформацією все того ж Скіри, команду Вінченцо Італьяно може підсилити лівий фулбек Емполі Фабіано Паразі. Щоправда, тут у "Віоли" є конкурент в особі Лаціо, який також має проблеми з цією позицією і давно приглядається до молодого італійця.

На рахунку Терзича у нинішньому сезоні — 8 матчів без жодної результативної дії. У Парізі — 2 голи у 15 поєдинках.

Нагадаємо, що Фіорентина може придбати нападника Вольфсбурга.