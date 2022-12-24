Італія

Зараз футболіст виступає у Серії C.

Стівен Шипенді (другий ліворуч) із партнером та керівництвом Чезени, Chesena FC

Стівен Шипенді (другий ліворуч) із партнером та керівництвом Чезени, Chesena FC

Албанський нападник Стівен Шипенді може перебратися з Чезени до еліти італійського футболу. Про це розповів авторитетний італійський інсайдер Ніколо Скіра.

"Фіорентина та Наполі стежать за молодим нападником Стівеном Шипенді (2003 р.н.). Він уже забив 3 голи за 605 хвилин за Чезену у Лізі Про" — написав журналіст у своєму Твіттері.

Чинна угода Стівена з клубом із Емільї-Романьї розрахована до кінця червня 2025 року. Його ціна за даними Transfermarkt — 300 тисяч євро.

Ліга Про — це історична назва Серії С, яка з недавніх пор знову повернулася у вжиток.

Нагадаємо, що Наполі є основним претендентом на зірку збірної Марокко.