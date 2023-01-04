Італія

Результати матчів італійської Серії А.

Італійська Серія А повернулась після павзи на чемпіонат світу. В першому часовому слоті 16 туру зіграно 2 матчі: Салернітана приймала Мілан, а Сампдорія відправилась в гості до Сассуоло.

Мілан швидко розставив все по місцях в матчі з Салернітаною. "Россонері" забили два м'ячі на старті поєдинку та впевнено вели гру, проте пропустили під завісу матчу. Попри слизький рахунок, команда Піолі змогла втримати перевагу та здобути перші три бали у 2023 році.

Салернітана — Мілан 1:2

Голи: Бонаццолі, 83 — Леау, 10, Тоналі, 15.

В іншому поєдинку Сампдорія здолала Сассуоло у схожій манері. Ця перемога перервала жахливу серію "Сампи", яка налічувала чотири поразки поспіль. Команда набрала 9 очок та покинула передостаннє місце.

А ось Сассуоло продовжує падіння, яке триває з кінця жовтня. В п'яти останніх матчах італійської першості вони зазнали чотири поразки та один раз зіграли внічию. Тепер від зони вильоту їх відділяє 7 очок.

Сассуоло — Сампдорія 1:2

Голи: Беррарді, 64 — Габб'ядіні, 25, Ауджелло, 28.