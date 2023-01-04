Український клуб не збирається відступати від своєї стратегії.
МИХАЙЛО МУДРИК, ФК ШАХТАР
04 січня 2023, 15:03
Лондонський Арсенал повинен буде істотно підвищити свою пропозицію Шахтарю щодо вінгера Михайла Мудрика, якщо хоче отримати 21-річного футболіста цього місяця.
Як повідомляє Goal, Шахтар відмовився продавати Михайла в Арсенал за 62 мільйонів фунтів стерлінгів (70,5 мільйонів євро). Українська сторона твердо тримається суми, яку хоче отримати за гравця, — 88 мільйонів фунтів стерлінгів (100 мільйонів євро).
Повідомляється, що Шахтар буде готовий припинити переговори, якщо їхні фінансові запити не будуть ухвалені клубом-покупцем, і зачекає до літа, перш ніж відновити будь-які переговори.
Нагадаємо, що також в боротьбу за Мудрика включився Челсі.