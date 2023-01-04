Іспанія

Іспанець може бути проданий в інший клуб.

Вінгер Барселони Анссумане Фаті невдовзі може змінити клубну прописку, повідомляє іспанський журналіст Маршал Лоренте.

За інформацією джерела, футболіста виставили на трансфер через травматичність та низьку результативність. Крім того, клуб намагається знизити зарплатну відомість. "Блаугранас" будуть готові відпустити 20-річного іспанця за 70 мільйонів євро, хоча клаусула в його контракті дорівнює 1 мільярду євро.

Раніше повідомлялось, що Фаті незадоволений ігровим часом у Барселоні та хоче піти.