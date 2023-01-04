Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 16 туру чемпіонату Італії, що відбувся 4 січня 2023, 15:30.

У матчі 16 туру італійської Серії А Спеція на своєму полі розписала нічию з Аталантою. Матч закінчився із рахунком 1:1.

У складі господарів голами відзначилися Гьясі та Нзола, а у гостей Хойлунд та Пашалич.

Також зазначимо, що у цій зустрічі взяли участь два українці. Віктор Коваленко з'явився на полі на 78 хвилині у складі Спеції, а Руслан Маліновський у "бергамасків" вийшов на заміну на 81 хвилині.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Спеція — Аталанта в 16 турі Серії А-2022/23:

Спеція — Аталанта 2:2

Голи: Гьясі 8, Нзола 31 — Хойлунд 77, Пашалич 90+3.

Спеція: Зут (Зовко, 18), Ніколау, Аміан, Ківьор, Холм, Ампаду (Екдаль, 78), Бурабія, С. Бастоні (Коваленко, 78), Реца (Моутіньо, 67), Нзола (Мальдіні, 67), Гьясі.

Аталанта: Спортьєлло, Толой, Паломіно, Скальвіні (Малиновський, 81), Меле (Дзаппакоста, 58), Де Роон, Коопмейнерс, Едерсон (Пашалич, 58), Руджері, Лукман (Муріель, 58), Д. Сапата (Хойлунд, 29).

Попередження: Ківьор, Ампаду, Ніколау — Лукман, Дзаппакоста, Коопмейнерс.

Джерело: MEGOGO