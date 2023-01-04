Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 16 туру чемпіонату Італії, що відбувся 4 січня 2023, 13:30.

У поєдинку 16 туру італійської Серії А Мілан у гостях обіграв Салернітану з рахунком 2:1.

У складі "росонері" результативними ударами відзначилися Рафаель Леау та Сандро Тоналі. У господарів єдиний гол забив Федеріко Бонаццолі.

Після 16 ігор Мілан набрав 36 очок та посідає друге місце у турнірній таблиці Серії А, а у Салернітани – 17 балів та 13 рядок.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Салернітана — Мілан в 16 турі Серії А-2022/23:

Салернітана — Мілан 1:2

Голи: Бонаццолі, 83 — Леау, 10, Тоналі, 15.

Джерело: MEGOGO