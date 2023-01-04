Дивіться відео найкращих моментів матчу 16 туру чемпіонату Італії, що відбувся 4 січня 2023, 13:30.
Салернітана — Мілан, Getty Images
04 січня 2023, 21:50
У поєдинку 16 туру італійської Серії А Мілан у гостях обіграв Салернітану з рахунком 2:1.
У складі "росонері" результативними ударами відзначилися Рафаель Леау та Сандро Тоналі. У господарів єдиний гол забив Федеріко Бонаццолі.
Після 16 ігор Мілан набрав 36 очок та посідає друге місце у турнірній таблиці Серії А, а у Салернітани – 17 балів та 13 рядок.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Салернітана — Мілан в 16 турі Серії А-2022/23:
Салернітана — Мілан 1:2
Голи: Бонаццолі, 83 — Леау, 10, Тоналі, 15.
Джерело: MEGOGO