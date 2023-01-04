Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 16 туру чемпіонату Італії, що відбувся 4 січня 2023, 17:30.

У поєдинку 16-го туру італійської Серії А Лечче на своєму полі несподівано здобув перемогу над Лаціо.

Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь господарів. "Орли" першими відкрили рахунок у матчі, коли на 14 хвилині відзначився Іммобіле. Потім у середині другого тайму господарі двічі засмутили римлян, а голами відзначилися Стрефецца та Коломбо.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лечче — Лаціо в 16 турі Серії А-2022/23:

Лечче — Лаціо 2:1

Голи: Стрефецца, 57, Коломбо, 71 — Іммобіле, 14.

Лечче: Фальконе — Гендрей, Баскіротто, Умтіті, Галло — Блен (Аскільдсен, 89), Г'юлманд, Гонсалес (Малех, 89) — Стрефецца (Уден, 73), Банда (Ді Франческо, 46), Коломбо (Сессай, 84).

Лаціо: Проведель — Марушич, Романьолі, Казале, Лаццарі — Башич (Ромеро, 85), Катальді (Антоніо, 80), Мілінкович-Савич (Весіно, 62) — Дзакканьї (Кансільєрі, 80), Педро (Феліпе Андерсон, 62), Іммобіле.

Попередження: Банда, Галло, Г'юлманд — Казале, Кансільєрі.

Джерело: MEGOGO