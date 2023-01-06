Італія

"Б'янкороссі" можуть підсилити правий фланг оборони.

Нещодавно стало відомо, що правий захисник шотландського Селтіка та національної збірної Хорватії Йосип Юранович бажає грати в італійській Серії А. Схоже, що на це миттєво зреагувала Монца, яка розпочала перемовини з "кельтами".

Деталями поділився авторитетний італійський журналіст Ніколо Скіра. "Тривають перемовини щодо оренди Йосипа Юрановича до Монци з Селтіка з можливістю викупу, що стане зобов'язанням, якщо Монца залишиться в Серії А" — підсумував інсайдер у своєму Твіттері.

Раніше з'явилася інформація, що 27-річний балканець став головною ціллю Барселони на правий фланг оборони.

У нинішньому сезоні в активі Юрановича 16 матчів, 1 гол і одна гольова передача у складі Селтіка. У футболці збірної Хорватії на ЧС-2022 його статистика наступна — 6 ігор і один асист.