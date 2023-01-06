Італія

Наразі Олег Рябчук виступає в Олімпіакосі.

Існує прогрес у перемовинах між Болоньєю та Олімпіакосом з приводу трансферу лівого оборонця греків Олега Рябчука. Про це у своєму Твіттері повідомляє авторитетний журналіст з Італії Ніколо Скіра у своєму Твіттері.

У нинішньому сезоні в активі 24-річного молдавського футболіста є 4 гольові передачу у 25 матчах за команду з Піреїв. За свою кар'єру Олег провів 39 матчів у складі збірної Молдови.

Також слід відзначити, що він має португальське футбольне виховання — грав в Академіях клубів Ріу Майор, Белененсеш і Порту, а згодом у Порту Б і основній команді Посуш ді Феррейра.

Зазначимо, що майже рік тому інтерес до Рябчука виявляв донецький Шахтар.