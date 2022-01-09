Украина

"Горняки" проявляют интерес к левому защитнику.

Защитник Олимпиакоса Олег Рябчук попал в сферу интересов Шахтера, сообщает портал Sportime.

Шахтер следит за выступлениями Рябчука и попытается приобрести его следующим летом. Стоимость молдавского фулбека оценивается в сумму около трех миллионов евро.

Рябчук выступает в составе Олимпиакоса с января 2021 года, перейдя из Пасуш Ферейра за два млн евро. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 28 поединков в футболке "красно-белых", отличившись одним голом и двумя ассистами.

В активе Рябчука имеется 31 матч в составе сборной Молдовы.

Ранее сообщалось, что Шахтер заинтересован в подписании нападающего Аякса Давида Нереса.