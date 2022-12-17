Італія

Втім, "партенопеї" не бажають відпускати гравця.

Болонья і Лечче зацікавлені в оренді вінгера Алессіо Дзербіна, але Наполі не хоче його відпускати. Про це у своєму Твіттері повідомий авторитетний італійський журналіст Ніколо Скіра.

Дзербін повернувся до Наполі з попередньої оренди у Фрозіноне цього літа, проте Лучано Спалетті випустив 23-річного футболіста на поле лише 7 разів. Жодної результативної дії на рахунку Алессіо у нинішньому сезоні нема.

Наразі неаполітанці йдуть на першій сходинці у Серії А, випереджаючи Мілан на 8 пунктів. Болонья — одинадцята, Лечче — шістнадцятий.

Нагадаємо, раніше Лечче продовжив контракт із Галло.