Діючий контракт боснійського форварда розрахований до літа цього року.
Едін Джеко, Getty Images
06 січня 2023, 15:32
Досвідчений нападник міланського Інтера Едін Джеко може продовжити виступати у складі "нерадзуррі". Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, керівництво клубу хоче зберегти боснійського форварда у своїй обоймі, запропонувавши йому новий контракт із зарплатою трохи менше п'яти мільйонів євро на рік.
Джеко виступає за Інтер із літа 2021 року. Чинний контракт 36-річного футболіста розрахований до кінця цього сезону.
У поточній кампанії Джеко провів 22 матчі, в яких забив 10 голів та віддав три результативні передачі.