Італія

Діючий контракт боснійського форварда розрахований до літа цього року.

Досвідчений нападник міланського Інтера Едін Джеко може продовжити виступати у складі "нерадзуррі". Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво клубу хоче зберегти боснійського форварда у своїй обоймі, запропонувавши йому новий контракт із зарплатою трохи менше п'яти мільйонів євро на рік.

Джеко виступає за Інтер із літа 2021 року. Чинний контракт 36-річного футболіста розрахований до кінця цього сезону.

У поточній кампанії Джеко провів 22 матчі, в яких забив 10 голів та віддав три результативні передачі.