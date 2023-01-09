Італія

Керманич Наполі прокоментував перемогу над Сампдорією.

Чинний лідер турнірної таблиці італійської Серії A, Наполі, у рамках 17 туру гостював у генуезької Сампдорії, у підсумку здобувши впевнену перемогу.

Сампдорія — Наполі 0:2 Відео голів та огляд матчу Серії A

Головний тренер "південців" Лучано Спаллетті після завершення протистояння прокоментував виступ його команди.

"Сьогодні я побачив дуже зрілу команду, яка знала, яке потрібне мислення в матчі, який міг стати для неї складним із багатьох причин. Футболісти використовували голову і завжди були перебували на потрібному місці. Я думаю, ми можемо сказати, що ми ніколи не сумнівалися в тому, що зможемо перемогти сьогодні.

Що ж до Віктора Осімгена та його поточної форми, то він має спочатку почати в кожному матчі виходити на поле, де він братиме на себе всі необхідні обов’язки, коли йде пресингувати суперників. Він є одним із гравців із тими характеристиками та якостями, які необхідні в будь-якому матчі.

Віктор використовує їх на повну: зосередженість, сила удару, фізичні протиборства з будь-ким, хто стоїть перед ним. Останнім часом він приділяє більше уваги тому, якими мають бути рухи, щоб координуватись з усією командою.

Хлопці наразі дуже добре організовані, але з першим пенальті сьогодні вийшло якось незрозуміло. Ельмас повинен був бити другий пенальті, тому що я сказав, що він переграти голкіпера суперників. Перший пенальті також мав виконувати він, бо я так сказав гравцям перед грою. Але потім вони домовилися інакшим чином. Однак гравці можуть робити це, тому що мають на це право, тому ми й є добре організованими.

Кім Мін-Дже сьогодні не грав, бо ми не хотіли ним ризикувати. Бо, якщо гравець отримає травму в такому матчі, ви втратите його на кілька місяців.

Наше становище в турнірній таблиці було б неймовірним навіть без 8 перемог поспіль. Навіть якби все було так, як на початку. Ювентус — команда, із якою найменше ти хочеш зіткнутись: Ювентус, Мілан, Інтер — одні з найсильніших команд у лізі з точки зору складу команди та якості гравців, якості тренера та загальної сили клубу", — заявив італійський фахівець.

Наполі в наступному турі гратиме вдома проти туринського Ювентуса.