Італія

Керманич Сампдорії прокоментував поразку від Наполі.

Напередодні генуезька Сампдорія спробувала на власному полі зупинити лідера італійської Серії A, Наполі, у рамках 17 туру, але зазнала прикрої невдачі.

Сампдорія — Наполі 0:2 Відео голів та огляд матчу Серії A

Головний тренер "Самп" Деян Станкович після завершення протистояння прокоментував виступ його команди.

"Це була важка гра для обох команд. Ми добре виглядали до пропущеного голу, бо заздалегідь знали, проти якої команди нам доведеться грати. Наполі — довершений колектив, яку б позицію вони не займали в турнірній таблиці. Вони завжди готові і грати в якісний футбол. До пропущеного голу ми були дуже компактні та мужньо захищались, і я хочу привітати з цим наших хлопців.

Хоча й сталась поразка, але вона відбулась за підсумком гри проти сильної команди та після того, як Рінкон був вилучений. На якій саме хвилині це сталось, я вже не пам’ятаю, але грати 11 проти 11 було важко, а за одного футболіста менше стало вдвічі важче. Але хлопці тримали гру під контролем до кінця, епізод за епізодом.

У нас є свій власний шлях, є свої цілі, нехай вони дуже відрізняються від тих, які переслідували суперники сьогодні. Я вітаю вас із сьогоднішньою грою. Із таким ставленням і такою організацією, бажанням і єдністю я справді вірю в наше майбутнє", — заявив сербський фахівець.

Наполі в наступному турі гратиме на виїзді проти Емполі.