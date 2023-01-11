Італія

Керманич Інтера прокоментував перемогу над Пармою.

Міланський Інтер напередодні доклав чималих зусиль для того, аби на власному полі здолати Парму в 1/8 фіналу Кубку Італії за підсумками додатково часу.

Інтер — Парма 2:1 Відео голів та огляд матчу Кубку Італії

Після завершення гри головний тренер "змій" Сімоне Індзагі прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні ввечері була складна гра. Коли ми пропустили, матч ускладнився, але я отримав якісну реакцію від тих, хто грав у поточному сезоні доволі мало часу Цим я задоволений.

У той самий час, я б із задоволенням уникнув екстра-тайму, бо я пам’ятаю, що минулого року ми теж починали так само, але проти Емполі. Зараз ми зосереджені на грі в суботу. Це буде важливий матч проти такої непоступливої команди, як Верона. Є впевненість у тому, що ми там ми побачимо гравців, яких сьогодні не було на полі. Дуже щільний графік, тому нам потрібні всі футболісти.

Ті, хто сьогодні брав участь у матчі, показали себе чудово. Ми повинні продовжувати так само й надалі. Ми торували собі шлях у Лізі чемпіонів, що перевищує початкові очікування, ми втратили кілька очок у чемпіонаті, але попереду ще багато ігор.

Лукаку? Ромелу — дуже важливий гравець, але в нього нещодавно була нова складна травма. Він повернувся після чемпіонату світу й добре тренувався, у суботу він був обмежений цією проблемою, а завтра він трохи відпочине. Після цього ми спробуємо повернути його до гри, тому що для нас він має значну цінність.

Спробуємо відновити сили та енергію. Ротації зараз обмежені, особливо в півзахисті, але я задоволений грою. Сьогоднішній камбек приємний, тому що ми — Інтер, і ми грали перед рідною публікою в турнірі, у якому ми є діючими переможцями", — заявив італійський фахівець.

У наступному раунді міланський Інтер зіграє проти переможця пари Аталанта Спеція.