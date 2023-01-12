Італія

Керманич "россонері" прокоментував поразку від Торіно.

Напередодні Мілан на власному полі зазнав поразки в матчі 1/8 фіналу Кубку Італії проти Торіно.

Мілан — Торіно 0:1 Відео голу та огляд матчу Кубка Італії

Після завершення гри головний тренер "россонері" Стефано Піолі поділився власними враженнями від побаченого на футбольному полі.

"Ми грали агресивно та рішуче проти доволі сильного суперника, але не мали при цьому необхідної якості та гостроти в атаці, щоб максимально використати нашу безсумнівну перевагу.

Із боку Мілану було помітно багато поспіху в намаганнях завдавати удари чи виконати навіси з флангів замість того, щоб спробувати відкоркувати оборону. Цей результат — велике розчарування для нашої команди, що не можна заперечувати. Ми хотіли пройти до наступного раунду.

Ми дали Торіно можливість створити лише один гольовий шанс за перші 90 хвилин. Після того я зробив певні зміни, щоб додати різні характеристики та варіанти нашій атаці, але, як я вже сказав, нам не вистачило різкості та спокою. Треба було максимально використати ситуацію, але натомість ми пропустили на контратаці.

Ми недостатньо швидко рухали м’яч протягом 90 хвилин, а потім нам не вистачало точності в передачах. Знову ж таки тому, що ми поспішали. Ми також маємо шкодувати через невикористану нами червону картку в суперників, тому що в нас потім було достатньо ударів у тих випадках, коли ми гравці створити кращу позицію для партнера по команді.

Очевидно, що нам потрібна більша якість, і це той момент, який ми маємо швидко покращити. Ми вийшли на гру з Де Кетеларе на вістрі атаки, тому що він — важливий гравець для нас. Це не його найбільш удала роль на полі, але Жиру щойно повернувся з чемпіонату світу, і ми не можемо очікувати, що він гратиме кожні три дні.

Я думаю, що Шарль добре рухався, зробив кілька хороших забігань, але очевидно, що всі очікують, що він буде більш рішучим та матиме більший вплив на події на полі. Як і решта гравців повинні були зробити цього вечора.

Тепер ми повинні почати зі самого початку з великою рішучістю, тому що Серія А і Суперкубок не чекатимуть, доки ми оговтаємось від цієї поразки. У кожного з конкурентів заповнений із надлишком розклад матчів, тому кожен матиме справу з тим, із чим мали стикнутись ми сьогодні", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч Мілан зіграє в гостях проти Лечче.