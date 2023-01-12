Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Італії, що відбувся 11 січня 2023 року, 22:00.

Торіно у матчі 1/8 фіналу Кубка Італії мінімально обіграв Мілан та вийшов у чвертьфінал турніру.

Єдиний та переможний гол був забитий у додатковий час, коли на 114 хвилині результативним ударом відзначився Адопо.

Відео голів та огляд матчу:

Мілан — Торіно 0:1

Гол: Адопо, 114.

Мілан: Тетерушану — Калулу, Габбія (Ернандес, 77), Томорі, Дест (Калабрія, 110) — Тоналі, Побега (Жиру, 77), Вранкс (Беннасер, 83), Діас (Мессіас, 67), Салемакерс (Леау, 67) — Де Кетеларе.

Торіно: Мілінковіч-Савич — Буонджорно, Схурс, Джіджі, Родрігес (Лінетті, 81), Сінго (Бауєйє, 111) — Річчі (Адопо, 91), Лукич, Влашич (Войвода, 81), Міранчук (Сек, 90+1) — Санабрія (Зіма, 71).

Попередження: Мілінковіч-Савич, Джіджі.

Вилучення: Джіджі (друга жовта).

Джерело: MEGOGO