Італія

Football.ua представляє анонс матчу 18 туру італійської Серії А.

В рамках 18 туру італійської Серії А зустрінуться лідери першості — Наполі на своєму полі прийматиме Ювентус.

Наполі — Ювентус

П'ятниця, 13 січня, 21:45. Стадіо Дієго Армандо Марадона (Неаполь). Арбітр — Данієле Довері (Італія)

Друга частина чемпіонату Італії тільки-но розпочалась, а вже маємо протистояння лідерів. Наполі в статусі фаворита прийматиме Ювентус, який суттєво додав після невиразного старту і наблизився до неаполітанців на відстань семи очок.

Востаннє "бьянконеррі" програвали на початку жовтня. Тоді команда Аллегрі поступилася Мілану, який обійшла в турнірній таблиці як раз в минулому турі. Після поразки від "россонері" Юве виграв 8 матчів поспіль в Серії А. А кількість пропущених м'ячів у 17 турах чемпіонату викликає повагу. До матчу з Наполі Ювентус підходить в статусі команди з найкращою обороною — всього 7 голів пропустила команда на цей момент.

Втім, оборона Наполі теж може похвалитися надійністю — 13 пропущених в 17 матчах — це другий результат в лізі. Щоправда, на початку року захист Наполі не зміг впоратись з Інтером (0:1). Саме ця поразка наразі є єдиною для Наполі в цьому розіграші Серії А.

Якщо неаполітанці підходять до центрального матчу в оптимальному складі, то їхній суперник має кадрові проблеми. Точно не зіграє Влахович, місце якого в старті, ймовірно, займе Кін. Також коучу Юве недоступні Бонуччі, Де Шильо і Куадрадо, які через травми не грають вже тривалий термін.

За всю історію Серії А Наполі та Ювентус зустрічались 152 рази. Туринський клуб перемагав у 70 матчах, неаполітанці здобули 34 перемоги, ще 48 поєдинків завершились внічию.

Востаннє команди грали в Серії А трохи більше як рік тому. Тоді поєдинок завершився результативною нічиєю — 1:1. На гол Мертенса своїм влучним ударом відповів К'єза.

Останні матчі між Наполі та Ювентусом

Орієнтовні склади: