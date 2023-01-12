Україна

Футболісти готуватимуться до другої частини сезону.

12 січня основний склад Олександрії вперше зібрався разом у 2023 році. Про це повідомляється на офіційному сайті "аграріїв".

Футболістам офіційно були представлені головний тренер команди Руслан Ротань та оновлений тренерський штаб, до якого увійшли: старший тренер Сергій Кравченко, тренер Володимир Єзерський, тренер воротарів Володимир Тименко, фахівець з фізичної реабілітації Володимир Томіленко та аналітик команди Євгеній Гресь.

Зимові збори Олександрія проведе в Туреччині.

Раніше повідомлялось, що Олександрія орендувала Михайленка у Динамо.