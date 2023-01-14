Італія

Туринці провалили гру проти Наполі.

У рамках 18 туру італійської Серії A туринський Ювентус невдало завітав до Неаполя та поступився з рахунком 1:5.

Як повідомляє видання Opta, туринці пропустили п'ять м'ячів в рамках чемпіонату Італії вперше з 1993 року — тоді була поразка з рахунком 1:5 від Пескари.

Цікаво, що в тому матчі ворота Ювентуса вразив головний тренер туринців Массіміліано Аллегрі.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату Італії Наполі — Ювентус.