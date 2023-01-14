Італія

Гості виявилася значно сильнішими за недавніх "колег" по Серії B.

Кремонезе і Монца за підсумками минулого сезону синхронно піднялися до еліти італійського футболу. Перші отримали право зіграти у Серії А вперше з сезону-1991/92, другі — вперше в історії. І тепер команди зійшлися в очному поєдинку вже на найвищому рівні.

Інтрига у битві колективів із передмістя Мілана була лише наприкінці зустрічі. Більш "грошовиті" гості протягом певного часу вели навіть із різницею у 3 м'ячі, проте наприкінці "тигри" влаштували справжній бій.

За підсумками двобою Монца піднялася на одинадцяту сходинку (хоча більшість матчів туру ), тоді як Кремонезе, що логічно, не виліз із останньої.

Кремонезе — Монца — 2:3

Голи: Чофані, 67, Дессерс, 83 — Чуррія, 8, Капрарі, 19, пен., 55

Кремонезе: Карнесеккі — Квальята (Дзанімаккья, 82), Б'янкетті, Феррарі (Айву, 46) — Гільйоне, Мейте, Пікель (Буонаюто, 73), Валері — Окереке (Кастаньєтті, 46), Тсаджу (Чофані, 57) — Дессерс

Монца: Ді Грегоріо — Іццо, Марі, Кальдірола — Бірінделлі (Ранокк'я, 46), Мачін (Кольпані, 69), Пессіна, Карлос Аугусто — Чуррія (Д'Алессандро, 66), Капрарі (Марлон, 84) — Петанья (Гюстк'єр, 66)

Попередження: Окереке, Пікель — Бірінделлі, Капрарі, Карлос Аугусто, Д'Алессандро.