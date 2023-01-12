Італія

Поль Лірола може перебратися до італійського чемпіонату.

Захисник Марселя Поль Лірола може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє Джанлука ді Марціо.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного іспанця зацікавлена Монца.

Початкова пропозиція італійців за сумою відступних за футболіста не влаштувала французів, але переговори продовжуються.

Наразі Лірола виступає на правах оренди за Ельче, але іспанський клуб готовий достроково повернути футболіста до Марселя.

Нинішнього сезону Лірола провів дев'ять поєдинків, у яких відзначився одним голом.