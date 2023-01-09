Відбувся черговий матч 17-го туру італійської Серії А.
Верона - Кремонезе, Getty Images
09 січня 2023, 21:40
У матчі 17 туру італійської Серії А Верона на своєму полі обіграла Кремонезе з рахунком 2:0.
Перемогу команді Сальваторе Боккетті приніс оформлений дубль у виконанні Дарко Лазовича, який відзначився двома м'ячами за половину першого тайму.
Після 17 турів Верона набрала дев'ять очок та посідає 18 місце у турнірній таблиці Серії А, а у Кремонезе – сім балів та 20 рядок.
Верона — Кремонезе 2:0
Голи: Лазович, 9, 26.
Верона: Монтіпо — Чеккеріні (Маньяні, 75), Хієн, Давідович — Дойг, Іліч (Сулемана, 66), Тамезе, Депаолі — Лазович (Терраччано, 82), Каллон (Верді, 66) — Джурич (Піколлі, 75).
Кремонезе: Карнесеккі — Лочошвілі (Чофані, 82), Бьянкетті, Фіордалісо — Валері, Кастагнетті (Аскасібар, 63), Пікель, Сернікола — Дзанімакк'я (Афена-Гьян, 61) — Дессерс (Тсаджу, 61), Буонаюто (Окереке, 61).
Попередження: Каллон, Джурич, Верді — Кастагнетті, Сернікола, Лочошвілі, Окереке.