Італія

Відбувся черговий матч 17-го туру італійської Серії А.

У матчі 17 туру італійської Серії А Верона на своєму полі обіграла Кремонезе з рахунком 2:0.

Перемогу команді Сальваторе Боккетті приніс оформлений дубль у виконанні Дарко Лазовича, який відзначився двома м'ячами за половину першого тайму.

Після 17 турів Верона набрала дев'ять очок та посідає 18 місце у турнірній таблиці Серії А, а у Кремонезе – сім балів та 20 рядок.

Верона — Кремонезе 2:0

Голи: Лазович, 9, 26.

Верона: Монтіпо — Чеккеріні (Маньяні, 75), Хієн, Давідович — Дойг, Іліч (Сулемана, 66), Тамезе, Депаолі — Лазович (Терраччано, 82), Каллон (Верді, 66) — Джурич (Піколлі, 75).

Кремонезе: Карнесеккі — Лочошвілі (Чофані, 82), Бьянкетті, Фіордалісо — Валері, Кастагнетті (Аскасібар, 63), Пікель, Сернікола — Дзанімакк'я (Афена-Гьян, 61) — Дессерс (Тсаджу, 61), Буонаюто (Окереке, 61).

Попередження: Каллон, Джурич, Верді — Кастагнетті, Сернікола, Лочошвілі, Окереке.